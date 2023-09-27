В «Спартаке» сообщили о прекращении спора между Игнатовым и его бывшим агентом

Спор между полузащитником столичного «Спартака» Михаилом Игнатовым и его бывшим агентом Александром Маньяковым прекращён.

«Производство в палате Маньякова в отношении Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. «Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора», — заявили в пресс-службе красно-белых.

Отмечается, что причиной прекращения производства стало вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решение палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.

В 2020 году между Игнатовым и Маньяковым был заключён договор, который футболист решил расторгнуть через год. Агент требовал с игрока 9,5 млн рублей, но проиграл дело.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной дисквалификации Игнатова.