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В «Спартаке» сообщили о прекращении спора между Игнатовым и его бывшим агентом

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Спор между полузащитником столичного «Спартака» Михаилом Игнатовым и его бывшим агентом Александром Маньяковым прекращён.

«Производство в палате Маньякова в отношении Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. «Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора», — заявили в пресс-службе красно-белых.

Отмечается, что причиной прекращения производства стало вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решение палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано. 

В 2020 году между Игнатовым и Маньяковым был заключён договор, который футболист решил расторгнуть через год. Агент требовал с игрока 9,5 млн рублей, но проиграл дело.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной дисквалификации Игнатова.

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