Российским киберспортсменам не выплатили $200 тыс. за победу на турнире по Fortnite

Российские киберспортсмены не получили призовые от Epic Games за победу в европейском гранд-финале Fortnite Champion Series Major 3: Chapter 4 Season 3.

В августе россияне Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люцико выиграли мейджор. Главный приз составил $200 тыс.

По словам Putrick для Sports, он не нарушал условий турнира и играл не из России, а из Белоруссии. Спортсмен неоднократно обращался в службу поддержки Epic Games, но вразумительного ответа не получил. Его также диквалифицировали с лан-турнира FNCS Copenhagen.

Абдрахманов отметил, что его банковский счёт ведётся в Казахстане, который не входит в список запрещённых. В Epic Games пока не прокомментировали свой отказ.

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