Медведева рассказала о выступлении на следующий день после похорон бабушки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как пережила смерть бабушки.

«Два года назад бабушки не стало, и у меня что-то внутри сломалось. Мне пришлось выступать на следующий день после похорон с этой болью, потому что у меня бабушка такая… была… фанатка фигурного катания», — сказала Медведева на своём YouTube-канале.

Она отметила, что её бабушка конспектировала прокаты фигуристов, а потом показывала внучке. Спортсменка также призналась, что после выступления заплакала, но зрители подумали, что это были слёзы счастья.

Напомним, что Евгения — фигуристка во втором поколении, её мама также занималась этим видом спорта, но из-за травмы рано завершила карьеру.

Ранее Медведева рассказала о критике после переезда в Канаду.