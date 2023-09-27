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Хомуха: надо подождать ответа УЕФА на призыв Украины бойкотировать матчи с Россией

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Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха прокомментировал призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) бойкотировать матчи с участием российских команд.

«Мы уже сталкивались с тем, что команды отказывались играть с нашей национальной командой. Тут всё зависит от жёсткости ответа УЕФА на такие действия. Если будут дисквалифицировать тех, кто вносит разлад, — это одно, а если реакция будет мягче, то это уже совсем другое. Предугадать их ответ сейчас сложно, стоит лишь запастись терпением и подождать», — заявил Хомуха RT.

Ранее Хомуха отреагировал на бойкот Англией соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с участием российских команд.

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