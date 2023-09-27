Бывший вратарь «Факела» рассказал о маленькой зарплате в воронежском клубе

Вратарь московской «Родины» Алексей Городовой рассказал, какую зарплату получал в воронежском «Факеле».

«Отвечу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в РПЛ. Он назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в «Факеле», — приводит слова Городового Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин пропустил 13 мячей в девяти матчах за «Родину». Вратарь выступал за воронежский клуб с января 2022-го по июнь 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Факел» проиграл казанскому «Рубину» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).