Поздняков: Костомаров будет примером для ребят, которые получили ранения в СВО

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил восхищение олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым.

«Он является примером спортивного и человеческого мужества. Роман будет примером и для наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Он олимпийский чемпион с несгибаемым характером», — цитирует Позднякова ТАСС.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля 46-летнего россиянина выписали из больницы.

Ранее Вяльбе заявила, что нужно снять кино о Костомарове.