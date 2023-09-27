Поздняков: Костомаров будет примером для ребят, которые получили ранения в СВО
«Он является примером спортивного и человеческого мужества. Роман будет примером и для наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Он олимпийский чемпион с несгибаемым характером», — цитирует Позднякова ТАСС.
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля 46-летнего россиянина выписали из больницы.
Ранее Вяльбе заявила, что нужно снять кино о Костомарове.