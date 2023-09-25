Рахимов: «Рубин» занимает не то место, на котором должен находиться

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что казанская команда должна подняться выше в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Это всегда сложный вопрос. Мы с командой обсуждали эти моменты. По игре мы находимся не на том месте, на котором должны находиться. Давление есть всегда», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Команда из столицы Татарстана в Воронеже переиграла местный «Факел» со счётом 1:0 в матче девятого тура РПЛ. Победный мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

«Рубин» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» пять очков и 16-я позиция.

Ранее Рахимов заявил, что его подопечные допускали много ошибок в матче с «Факелом».