Петржела считает, что «Зенит» всё равно станет чемпионом
«Проигрывать «Локомотиву», безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят «Зенит», петербуржцы всё равно станут чемпионами. На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
«Локо» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» переиграл хозяев поля со счётом 2:1. Команда под руководством Сергея Семака впервые проиграла два домашних матча в сезоне.
«Зенит» с 17 очками по итогам девяти туров занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21). «Локомотив» (15) располагается на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что «Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом».