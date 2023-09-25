Петржела считает, что «Зенит» всё равно станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что команда из Санкт-Петербурга по-прежнему является основным претендентом на победу в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Проигрывать «Локомотиву», безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят «Зенит», петербуржцы всё равно станут чемпионами. На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Локо» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» переиграл хозяев поля со счётом 2:1. Команда под руководством Сергея Семака впервые проиграла два домашних матча в сезоне.

«Зенит» с 17 очками по итогам девяти туров занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21). «Локомотив» (15) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом».





