Прыгун в воду Качанов — о переезде в Узбекистан: хочу выступать на международном уровне
«Решение принял давно. Мне хотелось выступать на международном уровне, в России на это было мало шансов, дело даже не в политике, просто в сборной был где-то пятый-шестой», — цитирует Качанова «Матч ТВ».
Он дал понять, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) дала согласие на его переход в сборную Узбекистана.
«Если мы заявлены на Азиатские игры, значит, да», — добавил Качанов.
Помимо Качанова, Игорь Мялин перешёл в сборную Узбекистана. Они заявлены за узбекскую команду на Азиатские игры. Российская федерация прыжков в воду согласовала переход спортсменов.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о россиянах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.