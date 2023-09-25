Прыгун в воду Качанов — о переезде в Узбекистан: хочу выступать на международном уровне

Российский прыгун в воду Вячеслав Качанов рассказал, почему принял решение перейти в сборную Узбекистана.

«Решение принял давно. Мне хотелось выступать на международном уровне, в России на это было мало шансов, дело даже не в политике, просто в сборной был где-то пятый-шестой», — цитирует Качанова «Матч ТВ».

Он дал понять, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) дала согласие на его переход в сборную Узбекистана.

«Если мы заявлены на Азиатские игры, значит, да», — добавил Качанов.

Помимо Качанова, Игорь Мялин перешёл в сборную Узбекистана. Они заявлены за узбекскую команду на Азиатские игры. Российская федерация прыжков в воду согласовала переход спортсменов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о россиянах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.