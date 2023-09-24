Дзюба — о победе над «Зенитом»: показали характер и командный дух

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба считает, что железнодорожники одержали заслуженную победу над петербургским «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Всех с важнейшей волевой победой. Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков. Показали характер и командный дух. Будем работать дальше! Я счастлив», — написал Дзюба в своём Telegram-канале.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах.

За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».