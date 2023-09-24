Масалитин считает, что Файзуллаев должен играть в ЦСКА под нападающим

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил действия полузащитника Аббосбека Файзуллаева в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«По Келлвену видно, что он является хорошо обученным футболистом. Сегодня он смог забить сам и отдавал хорошие передачи. Аббосбек Файзуллаев, как мне кажется, должен начать играть под нападающим. Он ярче проявляет себя, как только оказывается в центре. В противостоянии с «Ростовом» он сумел отличиться голом и сделал это не благодаря фланговому проходу. Непонятно, почему Федотов не хочет попробовать переставить его на новую позицию», — заявил Масалитин RT.

Ранее Масалитин заявил, что болельщики ЦСКА вправе высказать своё недовольство Федотову.