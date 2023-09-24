Ловчев — об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»: КПД у него был нулевой

Бывший футболист Евгений Ловчев оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Я не могу сказать, что Дзюба был в порядке. Понимаю, почему «Зенит» от него освободился — клуб искал другой вариант, с более молодым футболистом. КПД сегодня у Артёма был нулевой», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах.

За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что московская команда одержала заслуженную победу над «Зенитом».