Ольховский назвал впечатляющей игру Карацева в матче с Норри

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру российского теннисиста Аслана Карацева на турнире в китайском Чжухае.

«Он играл очень впечатляюще. Соперник у Карацева был непростой, но он сейчас держит очень хорошую форму, резко и остро атакует. Я надеюсь, что он сможет удержать такую форму до конца сезона», — цитирует Ольховского ТАСС.

24 сентября Карацев пробился в полуфинал турнира ATP 250 в китайском Чжухае. В четвертьфинале он одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.

Ранее Карен Хачанов победил Маккензи Макдональда и вышел в полуфинал турнира в Китае.