«Зенит» может сыграть на турнире стран БРИКС по футболу

Руководство «Зенита» не исключило, что петербургская команда примет участие в зимнем турнире по футболу стран БРИКС в Катаре.

«Это возможный вариант для товарищеского турнира на зимних сборах, уже несколько команд проявили свою заинтересованность. Продолжаем работать в этом направлении: как только появится конкретика, мы, конечно, об этом объявим», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что объединение БРИКС могло бы задуматься о создании своей футбольной команды.

Ранее российский президент Владимир Путин пригласил команды из стран-партнёров на Игры Будущего в Казани.