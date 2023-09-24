Узнать больше

«Зенит» может сыграть на турнире стран БРИКС по футболу

Короткая ссылка
Руководство «Зенита» не исключило, что петербургская команда примет участие в зимнем турнире по футболу стран БРИКС в Катаре.

«Это возможный вариант для товарищеского турнира на зимних сборах, уже несколько команд проявили свою заинтересованность. Продолжаем работать в этом направлении: как только появится конкретика, мы, конечно, об этом объявим», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что объединение БРИКС могло бы задуматься о создании своей футбольной команды.

Ранее российский президент Владимир Путин пригласил команды из стран-партнёров на Игры Будущего в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить