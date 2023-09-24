Тикнизян: арбитр Москалёв безобразно отсудил матч с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян пожаловался на судейство в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«Арбитр Москалёв безобразно отсудил матч. Было много спорных моментов — должен был быть угловой, а он ставит от ворот. Были ауты в нашу пользу, а он свистит в сторону «Зенита», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В компенсированное время на поле началась потасовка между футболистами. Судья показал жёлтую карточку Наиру Тикнизяну, которая стала второй для игрока. Первую он получил за снятую футболку во время празднования гола.

Ранее Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом».