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Защитник «Локомотива» Тикнизян не исключил перехода в зарубежный клуб

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не исключил, что рассмотрит возможность перехода в зарубежный клуб в зимнее трансферное окно.

«Моя самоотдача всегда будет на запредельном уровне. Трансферное окно закрылось, поэтому я думаю только о матчах «Локомотива». А зимой мы посмотрим», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

Игрок в сезоне-2023/24 забил четыре мяча в 12 матчах за красно-зелёных во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2,50 млн.

Ранее Тикнизян был удалён в концовке матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

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