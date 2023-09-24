Галактионов — о стычке в матче с «Зенитом»: мы пожали друг другу руки

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал потасовку в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«Эмоции перехлёстывали, ничего сверхъестественного не произошло. Эмоции превалировали в конце, хороший накал игры был. Мы пожали друг другу руки, всё в порядке», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В компенсированное время на поле началась потасовка между футболистами. Судья показал жёлтую карточку Наиру Тикнизяну, которая стала второй для игрока. Первую он получил за снятую футболку во время празднования гола.

Ранее Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом».