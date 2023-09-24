Узнать больше

Ненахов о победе над «Зенитом»: маленький шаг к чемпионству в следующем году

Короткая ссылка
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить», — цитирует Ненахова «Матч ТВ». 

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах. За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить