Ненахов о победе над «Зенитом»: маленький шаг к чемпионству в следующем году

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах. За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом».