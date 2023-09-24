«Локомотив» впервые за шесть лет обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, железнодорожники впервые с октября 2017 года выиграли у «Зенита» в Санкт-Петербурге. Тогда москвичи одержали победу со счётом 3:0.

«Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба тепло пообщался с игроками «Зенита» после финального свистка.