«Локомотив» впервые за шесть лет обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Таким образом, железнодорожники впервые с октября 2017 года выиграли у «Зенита» в Санкт-Петербурге. Тогда москвичи одержали победу со счётом 3:0.
«Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба тепло пообщался с игроками «Зенита» после финального свистка.