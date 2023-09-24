Российские теннисисты Потапова и Шевченко объявили о своей помолвке

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко объявили о своей помолвке.

Пара опубликовала совместное фото в соцсетях, на котором на правой руке Потаповой видно помолвочное кольцо.

22-летняя спортсменка является 26-й ракеткой мира, победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. 22-летний Шевченко занимает 86-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее стало известно, что Потапова потерпела поражение от колумбийки Эмилианы Аранго в матче первого круга турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).