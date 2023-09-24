Капризов: в новом сезоне НХЛ собираюсь сделать всё, что в моих силах

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«Я собираюсь показать себя и сделать всё, что в моих силах. Очевидно, что цель состоит в том, чтобы выйти в плей-офф. Мы будем стремиться к этому», — приводит слова Капризова Star Tribune.

Напомним, «Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2022/23 проиграла «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии. Капризов в шести матчах серии с «Далласом» отметился одной забитой шайбой.

Ранее Капризов заявил, что полностью готов к старту в чемпионате НХЛ.