Кремаски: Месси скромен и никогда не делает ничего, чтобы показать, что он выше других

Полузащитник «Интер Майами» Бенха Кремаски поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Он полностью всё изменил, многие люди сейчас смотрят МЛС только из-за одного игрока.

Месси не хочет, чтобы к нему относились по-другому, это меня больше всего удивило. Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше, чем другие», — приводит слова Кремаски Infobae.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее Месси рассказал, как проходит его день.