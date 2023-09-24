Си Цзиньпин: Китай будет работать с МОК, чтобы отстаивать принцип против политизации спорта

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался против политизации спорта на встрече с главой МОК Томасом Бахом.

«На фоне серьёзных проблем, вызванных беспрецедентными переменами, МОК сыграл уникальную роль в сохранении мира.

Китай будет работать вместе с МОК, чтобы отстаивать принцип против политизации спорта», — приводит слова Си Цзиньпина Xinhua.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее МОК предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.