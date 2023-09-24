Осинькин: замена Бабкина в матче с «Сочи» была обусловлена травмой колена

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что полузащитник Сергей Бабкин получил травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Эта замена происходит не первый раз и всегда связана с физическими проблемами: судорогами, или, как сейчас, небольшим повреждением колена. Бабкин играет с большим объемом, выдерживать такой темп все 90 минут бывает сложно», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе самарской команды отличились Никита Салтыков (четвёртая минута), Амар Рахманович (41-я). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (90+6, пенальти).

«Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью очками располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» ждут, что Ушаков вернётся к тренировкам на следующей неделе.







