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Родионенко: Канада устроила информационную охоту на российских спортсменов

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко дала понять, что для неё не стало сюрпризом включение олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного в санкционный список Канады.

«Для меня решение канадцев включить Никиту в свой санкционный список не стало неожиданным. Канада в этом плане находится, по-моему, впереди планеты всей. Следят за жизнью наших спортсменов, охотятся за любой информацией», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её словам, сейчас Нагорный присоединился к сборной на восстановительном сборе в Абу-Даби. Гимнаст продолжает готовиться к соревнованиям.

«Он нормальный парень, продолжает тренироваться. А что другим странам ещё взбредёт в голову — мы не знаем, что нас ждёт дальше, но готовы ко всему», — добавила Родионенко.

Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.

Нагорный является трёхкратным чемпионом мира. Также на счету спортсмена серебряная и две бронзовые награды Игр.

В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал санкции Канады в отношении Нагорного.

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