Родионенко: Канада устроила информационную охоту на российских спортсменов
«Для меня решение канадцев включить Никиту в свой санкционный список не стало неожиданным. Канада в этом плане находится, по-моему, впереди планеты всей. Следят за жизнью наших спортсменов, охотятся за любой информацией», — цитирует Родионенко ТАСС.
По её словам, сейчас Нагорный присоединился к сборной на восстановительном сборе в Абу-Даби. Гимнаст продолжает готовиться к соревнованиям.
«Он нормальный парень, продолжает тренироваться. А что другим странам ещё взбредёт в голову — мы не знаем, что нас ждёт дальше, но готовы ко всему», — добавила Родионенко.
Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.
Нагорный является трёхкратным чемпионом мира. Также на счету спортсмена серебряная и две бронзовые награды Игр.
В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Ранее глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал санкции Канады в отношении Нагорного.