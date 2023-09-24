Игнашевич — о победе над «Ахматом»: в первые 15—20 минут должны были пропустить

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что грозненский «Ахмат» также мог одержать победу в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Хочу отметить «Ахмат» — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15—20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом мы выровняли игру, но надёжности не хватало», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Евгений Харин (43-я минута, автогол).

Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками располагается на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о поражении от «Балтики» в матче РПЛ.