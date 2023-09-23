Шунин — о болезни Захаряна: сидит взаперти, никуда не выходит
«Общаемся с Захаряном. Не буду показывать переписку. Он заболел, сидит сейчас взаперти, никуда не выходит», — заявил Шунин журналистам.
По словам вратаря, он также общается с Сабой Сазоновым, который перешёл в «Торино».
23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией».