Шунин — о болезни Захаряна: сидит взаперти, никуда не выходит

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что врачи прописали полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну домашний режим.

«Общаемся с Захаряном. Не буду показывать переписку. Он заболел, сидит сейчас взаперти, никуда не выходит», — заявил Шунин журналистам.

По словам вратаря, он также общается с Сабой Сазоновым, который перешёл в «Торино».

23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией».











