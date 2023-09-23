Узнать больше

Соболев: я иногда смотрю матчи «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Это футбол, всё что угодно может быть. Ребята — молодцы, и я иногда смотрю их игры. В Самаре будет очень тяжело. Каких‑то особых чувств нет. Просто очередная игра», — заявил Соболев журналистам. 

26-летний форвард выступал за самарский клуб с 2018 по 2020 год.

Встреча красно-белых с «Крыльями» состоится 1 октября в 16:30 мск.

«Спартак» после матча девятого тура чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают первое место с 18 очками.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме голкипера красно-белых Александра Селихова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить