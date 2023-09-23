Соболев: я иногда смотрю матчи «Крыльев Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Это футбол, всё что угодно может быть. Ребята — молодцы, и я иногда смотрю их игры. В Самаре будет очень тяжело. Каких‑то особых чувств нет. Просто очередная игра», — заявил Соболев журналистам.

26-летний форвард выступал за самарский клуб с 2018 по 2020 год.

Встреча красно-белых с «Крыльями» состоится 1 октября в 16:30 мск.

«Спартак» после матча девятого тура чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают первое место с 18 очками.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме голкипера красно-белых Александра Селихова.