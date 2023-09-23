Узнать больше

Хлусевич надеется, что «Спартак» продолжит играть на ноль

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич дал понять, что ему очень понравился матч девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

«Важный момент, что смогли выиграть и не пропустить. Явно приятная тенденция — не пропускать, надеюсь, продолжим в таком темпе», — заявил Хлусевич журналистам.

По его словам, футболисты «Спартака» в ходе подготовки к дерби старались наигрывать комбинации, работали над игрой.

«Чтобы улучшать её во всех качествах», — добавил Хлусевич.

Гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0). 26-летний бельгиец отличился на шестой минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции.

Ранее Бонгонда заявил, что игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить