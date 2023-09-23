Хлусевич надеется, что «Спартак» продолжит играть на ноль

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич дал понять, что ему очень понравился матч девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

«Важный момент, что смогли выиграть и не пропустить. Явно приятная тенденция — не пропускать, надеюсь, продолжим в таком темпе», — заявил Хлусевич журналистам.

По его словам, футболисты «Спартака» в ходе подготовки к дерби старались наигрывать комбинации, работали над игрой.

«Чтобы улучшать её во всех качествах», — добавил Хлусевич.

Гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0). 26-летний бельгиец отличился на шестой минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции.

Ранее Бонгонда заявил, что игру «Спартака» в матче с «Динамо» пока нельзя назвать оптимальной.



