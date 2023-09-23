Орещук: «Динамо» в матче со «Спартаком» необходима игровая дисциплина в защите

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что для победы над «Спартаком» в московском дерби в рамках девятого тура чемпионата России по футболу бело-голубым необходимо сыграть в защите без ошибок.

«С атакующими действиями у «Динамо» всё хорошо. Но есть проблемы с защитой большие. Так что жду, чтобы оборона начала себя проявлять. Не сомневаюсь, что «Динамо» забьёт. Однако есть вопрос, сколько пропустит. Нужно держать концентрацию и глупости не совершать. Необходима игровая дисциплина», — цитирует Орещука «Матч ТВ».

При этом спортивный функционер заявил, что в предстоящем матче явный фаворит отсутствует. Но у «Спартака» в данный момент есть небольшое преимущество над «Динамо».

«Красно-белые в матче Кубка очень легко разобрались. Почему-то именно дома с «Динамо» «Спартак» играет очень хорошо. Хотя, если честно, жду от бело-голубых большего в завтрашнем матче», — добавил Орещук.

Игра «Спартак» — «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице, коллектив Марцела Лички (15) — четвёртое.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура с «Динамо».