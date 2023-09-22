Казахстанский футболист претендует на премию Пушкаша за самый красивый гол года

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген попал в номинанты на награду ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тагыберген забил гол в матче между сборными Казахстана и Дании (3:2) в отборочном турнире к Евро-2024.

Также среди претендентов Альваро Барреаль («Цинциннати»), Линда Кайседо («Реал»), Хулио Энсисо («Брайтон»), Сэм Керр («Челси»), Гильерме Мадруга («Ботафого»), Иван Моранте («Расинг»), Беатрис Занератто («Палмейрас»), Кан Сон Джин («Сеул»), Брайан Лосано («Пеньяроль») и Нуну Сантуш («Спортинг»).

Ранее сообщалось, что Кварацхелия вошёл в список 12 номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года.