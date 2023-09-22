Келлвен признался, что не знал имена партнёров по ЦСКА в матче с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Келлвен признался, что в первом матче за команду с «Зенитом» не знал имён всех партнёров.

«Перед матчем с «Зенитом» я провёл всего одну тренировку! Выучил ли имена всех партнёров? Не знал имена всех, да я и сейчас не всех до конца выучил. Общался языком жестов», — приводит слова Келлвена «Матч ТВ».

1 сентября ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена. Он сыграл в трёх матчах за армейцев и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Келлвен считает высоким уровень чемпионата России по футболу.