В «Факеле» рассказали о самочувствии Ивахнова, получившего перелом лобной пазухи

В пресс-службе «Факела» рассказали о состоянии здоровья нападающего Матвея Ивахнова.

«Матвей с нами едет в Воронеж, домой. Чувствует себя нормально, нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

Напомним, что Ивахнов был госпитализирован с переломом лобной пазухи после матча с «Оренбургом» в Кубке России.

В основное время игра завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» (4:2).

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает первое место в группе. «Факел» находится на четвёртой позиции, имея в активе четыре очка.

Ранее главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России.