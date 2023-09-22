В «Факеле» рассказали о самочувствии Ивахнова, получившего перелом лобной пазухи
«Матвей с нами едет в Воронеж, домой. Чувствует себя нормально, нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.
Напомним, что Ивахнов был госпитализирован с переломом лобной пазухи после матча с «Оренбургом» в Кубке России.
В основное время игра завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» (4:2).
«Оренбург» набрал восемь очков и занимает первое место в группе. «Факел» находится на четвёртой позиции, имея в активе четыре очка.
Ранее главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче Кубка России.