Агент Кучаева: ведём переговоры с ЦСКА о продлении контракта

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о ситуации с контрактом своего клиента.

«По продлению контракта Кучаева с ЦСКА пока есть общение. Пока не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от него самого», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 25-летний россиянин сыграл в 23 матчах за команду во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЦСКА с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице после восьми туров РПЛ.

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