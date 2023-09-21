Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА разрушила украинский футбол
«ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность. Это из-за того, что они позволили легионерам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно», — цитирует Палкина Bild.
Он добавил, что в начале всей этой ситуации у клуба на балансе было €40 млн непогашенных платежей за подписания.
Напомним, что ФИФА позволила иностранным игрокам украинских команд в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.
Ранее сообщалось, что ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года.