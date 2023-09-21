Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА разрушила украинский футбол

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин раскритиковал решения ФИФА в отношении украинского футбола.

«ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность. Это из-за того, что они позволили легионерам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно», — цитирует Палкина Bild.

Он добавил, что в начале всей этой ситуации у клуба на балансе было €40 млн непогашенных платежей за подписания.

Напомним, что ФИФА позволила иностранным игрокам украинских команд в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года.