Быстров: Захарян провёл один удачный сезон и случайно уехал в Испанию

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о том, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл в запасе матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (1:1).

«Там никто за красивые глаза, за прошлые заслуги выпускать не будет. Захарян? А кто это? Это человек, который провёл один удачный сезон, а потом уехал случайно в «Реал Сосьедад»?» — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов.