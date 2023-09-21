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Украинской гимнастке запретили выступить с речью на международном форуме олимпийцев

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Чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова заявила, что ей запретили выступить с речью на международном форуме олимпийцев.

«Каким же разочарованием для меня было, подойдя к первым лицам ассоциации, показав видео и текст своей речи, получить чёткий отказ. И в оправдание услышать: «Спорт вне политики, и нам всё равно, у кого какой паспорт», — написала Ризатдинова в соцсетях.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Ризатдинова рассказала, что до февральских событий мировое спортивное общество не различало Россию, Украину и Беларусь.

 

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