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«Торпедо» обыграло «Витязь» и возглавило таблицу Западной конференции

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«Торпедо» обыграло «Витязь» во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Торпедо» обыграло «Витязь» и возглавило таблицу Западной конференции
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 3:1.

В составе нижегородцев отличились Максим Летунов (3-я минута), Владислав Фирстов (49-я) и Богдан Конюшков (60-я). За подмосковную команду шайбу забросил Иван Савчик (58-я).

«Торпедо» набрало 13 очков и возглавило таблицу Западной конференции. «Витязь» с тремя очками идёт на последней строчке.

Ранее СКА победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

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