«Торпедо» обыграло «Витязь» и возглавило таблицу Западной конференции
- РИА Новости
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Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 3:1.
В составе нижегородцев отличились Максим Летунов (3-я минута), Владислав Фирстов (49-я) и Богдан Конюшков (60-я). За подмосковную команду шайбу забросил Иван Савчик (58-я).
«Торпедо» набрало 13 очков и возглавило таблицу Западной конференции. «Витязь» с тремя очками идёт на последней строчке.
Ранее СКА победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.