Роналду поблагодарил иранский народ за тёплый приём

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посвятил запись победе своей команды над иранским «Персеполисом» в рамках первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

«Рад добиться победы! Особая благодарность болельщикам и всему иранскому народу, которые сделали этот визит таким особенным для нас. Такой невероятно тёплый приём!» — написал игрок в соцсетях.

Встреча в Тегеране завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Абдулрахман Гариб (62-я минута) и Мохаммед Кассем (72-я).

Роналду не отметился результативными действиями и был заменён в дополнительное время второго тайма.

Ранее сообщалось, что Роналду в Иране встретился с художницей, у которой парализовано 85% тела.