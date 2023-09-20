Роналду поблагодарил иранский народ за тёплый приём
«Рад добиться победы! Особая благодарность болельщикам и всему иранскому народу, которые сделали этот визит таким особенным для нас. Такой невероятно тёплый приём!» — написал игрок в соцсетях.
Встреча в Тегеране завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Абдулрахман Гариб (62-я минута) и Мохаммед Кассем (72-я).
Роналду не отметился результативными действиями и был заменён в дополнительное время второго тайма.
Ранее сообщалось, что Роналду в Иране встретился с художницей, у которой парализовано 85% тела.