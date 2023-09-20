Todofichajes: Модрич зимой может стать одноклубником Месси по «Интер Майами»
По информации Todofichajes, клуб собирается сделать предложение игроку зимой. При этом сам Модрич собирался завершить сезон в «Реале», но может передумать из-за малого количества игрового времени.
В нынешнем сезоне хорват провёл пять матчей за мадридский клуб и не отметился голевыми действиями. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.
Напомним, что в «Интер Майами» выступает Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти рассказал о форме Луки Модрича.