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Todofichajes: Модрич зимой может стать одноклубником Месси по «Интер Майами»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в зимнее трансферное окно может перейти в «Интер Майами» из МЛС.

По информации Todofichajes, клуб собирается сделать предложение игроку зимой. При этом сам Модрич собирался завершить сезон в «Реале», но может передумать из-за малого количества игрового времени.

В нынешнем сезоне хорват провёл пять матчей за мадридский клуб и не отметился голевыми действиями. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, что в «Интер Майами» выступает Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти рассказал о форме Луки Модрича.

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