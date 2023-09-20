Гаврилов заявил, что пока не готов посещать матчи «Спартака»

Бронзовый призёр Олимпиады Юрий Гаврилов дал понять, что доктора прописали ему домашний режим после инсульта.

«Пока я дома лечусь. На «Спартак» не планирую идти, мне и ходить-то нельзя, есть доля риска — вдруг голова закружится или ещё что-то, я долго лежал в больнице», — цитирует 70-летнего Гаврилова «Матч ТВ».

По словам бывшего полузащитника красно-белых, пока никто не может назвать сроки выздоровления.

«У всех проходит по-разному. Все так же, это долгая история, быстро не проходит», — добавил Гаврилов.

В конце мая Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» первым вышел в плей-офф Кубка России сезона-2023/24.