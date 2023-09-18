Пономарёв назвал атакующую линию ЦСКА безобразной

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об атакующей линии московской команды.

«В атаке настоящее безобразие. На кого надеяться? На Заболотного или Чалова? Я которую игру уже не могу понять, что Давила умеет делать. Вот Файзуллаев совсем другое дело, может оживить игру», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

ЦСКА после восьми туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Нападающие Антон Заболотный и Фёдор Чалов делят второе место в бомбардирской гонке РПЛ, забив по пять мячей.

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