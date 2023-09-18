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Антонио: Салах не отказывался от перехода в Саудовскую Аравию, он хотел работать там

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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио высказался о срыве трансфера форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в клуб Саудовской Аравии.

«Он не отказывался. Красные поставили его перед фактом. Он не стал спорить, поднимать шум и позволил им делать то, что они хотели. Но я точно знаю, что он был готов к работе в Саудовской Аравии», — цитирует Антонио Goal.

В летнее трансферное окно египтянин входил в сферу интересов «Аль-Иттихада». Клуб был готов предложить ему рекордную зарплату в лиге.

В сезоне-2023/24 31-летний нападающий сыграл в трёх матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Салах останется в «Ливерпуле».

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