Антонио: Салах не отказывался от перехода в Саудовскую Аравию, он хотел работать там
«Он не отказывался. Красные поставили его перед фактом. Он не стал спорить, поднимать шум и позволил им делать то, что они хотели. Но я точно знаю, что он был готов к работе в Саудовской Аравии», — цитирует Антонио Goal.
В летнее трансферное окно египтянин входил в сферу интересов «Аль-Иттихада». Клуб был готов предложить ему рекордную зарплату в лиге.
В сезоне-2023/24 31-летний нападающий сыграл в трёх матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Салах останется в «Ливерпуле».