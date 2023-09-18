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Садулаев может побороться за бронзу на ЧМ в Белграде, несмотря на травму

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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об участии россиянина Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде.

«В штабе не исключают, что Садулаев ещё поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет. Всё будет зависеть от его самочувствия и взвешивания», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, не смог пробиться в финал ЧМ-2023. В полуфинале он снялся с поединка с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн. Счёт был 9:2 в пользу Тажудинова. Россиянин не смог продолжить борьбу из-за травмы плеча.

Ранее сообщалось, что участие Садулаева в схватке за бронзу будет зависеть от вердикта врачей.

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