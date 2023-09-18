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Федотов объяснил срыв трансфера Велингтона в ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв перехода защитника «Сан-Паулу» Велингтона в московский клуб.

«Мы общались с доктором — это медицинский вопрос. Мы знали, что он был травмирован. Но когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на поле, а не на условной дополнительной реабилитации», — цитирует Федотова Sport24.

Переход игрока сорвался в последний день трансферного окна. В ночь с 14 на 15 сентября в России официально закрылось летнее трансферное окно.

22-летний Велингтон в нынешнем сезоне провёл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с бразильским клубом действует до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Велингтон не перешёл в ЦСКА из-за проваленного медосмотра.

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