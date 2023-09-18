Федотов объяснил срыв трансфера Велингтона в ЦСКА
«Мы общались с доктором — это медицинский вопрос. Мы знали, что он был травмирован. Но когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на поле, а не на условной дополнительной реабилитации», — цитирует Федотова Sport24.
Переход игрока сорвался в последний день трансферного окна. В ночь с 14 на 15 сентября в России официально закрылось летнее трансферное окно.
22-летний Велингтон в нынешнем сезоне провёл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с бразильским клубом действует до декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что Велингтон не перешёл в ЦСКА из-за проваленного медосмотра.