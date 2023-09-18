Чемпион Олимпиады Садулаев вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Россиянин в четвертьфинале победил иранца Моджтабу Голейджа со счётом 4:4, 27-летний россиянин победил на туше.
За выход в финал Садулаев поспорит с дагестанцем Ахмедом Тажудиновым.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов пробился в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде.