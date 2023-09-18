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Тысячи болельщиков вышли на улицы после приезда Роналду в Тегеран

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом».

На улицы вышли тысячи болельщиков, скандировавших имя 38-летнего португальца.

Самые преданные поклонники ворвались в отель, где расположились игроки саудовской команды.

По прилёте в Иран нападающему также вручили ковёр и сим-карту с неограниченным доступом в интернет.

Игра между «Аль-Насром» и «Персеполисом» состоится завтра, 19 сентября.

Ранее гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед» в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии.

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