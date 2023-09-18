Тысячи болельщиков вышли на улицы после приезда Роналду в Тегеран
На улицы вышли тысячи болельщиков, скандировавших имя 38-летнего португальца.
Самые преданные поклонники ворвались в отель, где расположились игроки саудовской команды.
По прилёте в Иран нападающему также вручили ковёр и сим-карту с неограниченным доступом в интернет.
Игра между «Аль-Насром» и «Персеполисом» состоится завтра, 19 сентября.
Ранее гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед» в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии.