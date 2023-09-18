Хавбек «Ахмата» сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии

Полузащитник «Ахмата» Камило сказал, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Бразилии примерно одинаковый.

«РПЛ очень похожа на чемпионат Бразилии, уровень примерно одинаковый. Но то, какие классные футболисты выступают в РПЛ, меня по‑настоящему удивило. Мы сталкиваемся с хорошо организованными командами», — цитирует Камило «Матч ТВ».

9 августа грозненский клуб объявил о переходе из французского «Лиона» 24-летнего полузащитника Камило Рейджерса де Оливейры. Контракт c бразильцем рассчитан на три года. Во французский клуб игрок перешёл в начале 2020 года из бразильского «Понте-Прета».

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказал мнение, что в зарубежных чемпионатах футболисты получают больше опыта.