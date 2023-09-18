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Сутормин считает, что за рубежом футболисты прогрессируют быстрее

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказал мнение, что в зарубежных чемпионатах футболисты получают больше опыта.

«Если есть прямое предложение, то, конечно, надо пользоваться такой возможностью. У нас в России многие футболисты хотят попробовать свои силы в Европе и поиграть за сильные клубы, и если появляется предложение, то почему бы и нет. Я думаю, не настолько у нас тут тяжело прогрессировать, просто там прогресс идёт быстрее», — приводит слова Сутормина РИА Новости.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Сутормин оценил старт санкт-петербургского клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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