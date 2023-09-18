Шахназаров раскритиковал футболистов сборной России за незнание гимна

Российский кинорежиссёр Карен Шахназаров раскритиковал игроков сборной России по футболу за незнание гимна страны.

«Вот посмотрите, все страны стоят, поют гимн, а наши игроки — видно, что они его не знают. Если один там что-то открывает рот — это хорошо», — сказал Шахназаров в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли футболисты до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игравшие в матче с Катаром футболисты являются сильнейшими в стране.